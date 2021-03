All’amministrazione comunale di Lavagna sono pervenute due domande per ottenere in concessione aree demaniali. Le stesse richieste sono state pubblicate nell’Albo pretorio del Comune.

La “Costruzioni Navali Tigullio – Castagnola Giovanni srl” con sede in via dei Devoto chiede la concessione per un’area di 125 metri quadrati ad uso cantiere navale. La “Centro Revisione Assistenza Motonautica Srl” chiede un’area di 139,90 metri quadrati tra porto e manufatto via dei Devoto ad uso cantiere navale.