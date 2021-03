Poco dopo le 19 un’auro che percorreva viale Kasman a Chiavari, direzione mare-monte, ha preso fuoco per motivi riconducibili a cause tecniche. In pochi minuti sono arrivati dalla vicina sede i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Il conducente è riuscito a scendere incolume. Il traffico è rimasto bloccato sulla carreggiata il tempo necessario per riattivare una corsia.