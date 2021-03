Autostrade: in Regione i disagi dovuti a cantieri e deviazioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca circa i Disagi derivanti da chiusure autostradali

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di limitare i disagi della popolazione, specie dell’entroterra, derivanti dai lavori sulla rete autostradale e se è previsto, in accordo con gli Enti preposti, un aumento dell’offerta del trasporto su ferro, per sopperire alle criticità della seconda metà di febbraio della rete autostradale. Pastorino ha ricordato tutti i cantieri che sono stati aperti nelle ultime settimane sull’intera rete autostradale regionale.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha ricordato l’istituzione a gennaio di un tavolo permanente proprio sui cantieri sula rete autostradale ligure, a cui partecipa il Ministero delle Infrastrutture e Società Autostrade, nel quale la Regione ha già chiesto che il meccanismo delle esenzioni dei pedaggi, nei tratti interessati da cantieri, acquisti la forma dell’automatismo e una migliore programmazione degli interventi per ridurre i disagi per gli utenti. Giampedrone ha auspicato che al tavolo siano coinvolte anche le altre due società, Autofiori e Sat, che hanno in concessione alcuni tratti della rete autostradale ligure.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha ricordato di avere richiesto al ministero competente, anche a nome di altre Regioni, di incrementare il fondo destinato al trasporto ferroviario, peraltro già ridotto fortemente, anche in vista di una ripresa del traffico di natura turistica previsto al termine della pandemia e in vista della stagione estiva.