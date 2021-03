Autostrade: barriere fonoassorbenti, ancora assenti

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa al ripristino delle barriere antiurto e antirumore sulle autostrade

Su questo argomento sono state presentate due interrogazioni: la prima da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno), sottoscritta dai colleghi del gruppo, la seconda da Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritta dai colleghi del gruppo.

Rossetti ha chiesto alla giunta di farsi parte attiva affinché Autostrade inserisca nel crono programma di riposizionamento delle barriere antiurto e antirumore, la priorità per le zone urbane del Comune di Genova che presentano maggiori criticità (Ponente – Medio Ponente e Val Polcevera). Rossetti ha ricordato che sono iniziate le rimozioni dei pannelli

fonoassorbenti su A10 e A7 nei tratti di autostrada che percorrono tutta la città di Genova da Ponente alla Val Bisagno per risalire in Val Polcevera.

Garibaldi ha chiesto alla giunta di sollecitare un celere intervento di sostituzione dei pannelli rimossi e di richiedere l’installazione di ulteriori barriere fonoassorbenti anche nei tratti autostradali che ad oggi ne risultano sprovvisti. Il consigliere ha ricordato che su diverse tratte autostradali della regione sono stati rimossi i pannelli e non sono ancora stati sostituiti da nuove barriere fonoassorbenti. Tutto ciò provoca disagi a quanti abitanti nelle vicinanze.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone in una lunga e articolata risposta ha illustrato i numerosi interventi assunti dalla Regione nei confronti di Società Autostrade e del Ministero delle Infrastrutture per sollecitare la sostituzione delle barriere, e di avere ricevuto dalla Società una comunicazione di massima nell’ottobre scorso, cioè senza il cronoprogramma degli interventi, che annunciava il riposizionamento delle barriere non prima del primo trimestre 2021. «Anche più recentemente, anche in considerazione delle legittime richieste dei cittadini a cui il Ministero deve dare risposte, abbiamo sollecitato – ha concluso – una indicazione precisa con il cronoprogramma».