Autostrada: “La giunta chieda riduzione o esenzione ticket”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana sulla riduzione o esenzione del pedaggio sulla A12

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 267, presentato da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi nelle sedi competenti per chiedere la riduzione o l’esenzione del pagamento dei pedaggi a tutela degli utenti nella tratta della a12 fra Genova e Spezia. La richiesta è stata avanzata dopo che i numerosi cantieri presenti stanno provocando disagi nella viabilità e si rileva che in passato erano già state assunte iniziative in questo senso.