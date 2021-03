Sestri: incontro sul contrasto alla violenza di genere

Da IAT Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 25 marzo, alle 20.30, sarà possibile assistere a un webinar dedicato al contrasto alla violenza di genere e alla rete di supporto creata per aiutare concretamente le donne vittime di violenza, nato dalla collaborazione tra il Comune di Sestri Levante, la Compagnia dei Carabinieri cittadina e l’associazione CIF – Telefono donna.

A questo link

https://zoom.us/j/96020726543

sarà possibile collegarsi e partecipare all’incontro.

La partecipazione è gratuita e non necessita di una iscrizione preventiva: è sufficiente cliccare sul link alle 20.30 di giovedì 25 marzo.

Quello della violenza contro le donne è un fenomeno estremamente complesso che ha iniziato a essere affrontato apertamente da relativamente pochi anni. Una problematica che ha bisogno di interventi coordinati su più fronti, a partire dalla prevenzione, per proseguire con il sostegno delle donne vittime di abusi e il trattamento degli uomini violenti. Una complessità legata anche alla dimensionalità plurale degli interventi da attuare, che coinvolgono l’ambito sanitario, psicologico, sociale, giuridico, penale.

L’incontro vuole quindi essere occasione per diffondere maggiormente non solo l’informazione rispetto ai percorsi di sostegno a favore delle donne con un quadro d’insieme sugli aspetti giudiziari, sociali e psicologici sul tema, ma anche per responsabilizzare il tessuto sociale per la riattivazione del controllo sociale positivo.