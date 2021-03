Sestri-Chiavari: vaccini consegnati dalle Poste i vaccini

Dall’ufficio stampa delle Poste Italiane riceviamo e pubblichiamo

Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Sestri Levante di 1100 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Moderna a Chiavari e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere le loro destinazioni finali presso la farmacia dell’Ospedale di Sestri Levante.

In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia 333.600 dosi di Moderna.