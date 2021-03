‘Santa’: Festa della Primavera, il video online

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

In 24 minuti sono stati raccolti e raccontati tutti i momenti più importanti della tradizionale “Festa della Primavera” a Santa Margherita Ligure, svoltasi nel quartiere di Ghiaia, quest’anno senza pubblico.

“Tigulliana TV” ha seguito tutte le fasi preparatorie e l’evento della serata di sabato 20 marzo.

La storia, il falò e la musica di questa edizione 2021 compaiono nel video che è visibile sul canale YouTube di Tigulliana TV cliccando il link: https://www.youtube.com/watch?v=YbuL4sNAnjY

Anche quest’anno, per bruciare l’inverno e scacciare la cattiva stagione, sulla catasta di legni e arbusti sono stati issati Tunin e Manena. A bruciare per prima è stata la donna, per cui questo evento è di buon auspicio per un anno che dovrebbe essere (si spera) fantastico. Inoltre, con gli stessi rituali, sono state eseguite le musiche della Banda dei “Rumpi e Streppa”.