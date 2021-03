Recco: prosegue l’operazione meccanizzata strade pulite

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina le operazioni di pulizia hanno interessato via Garibaldi, via Cavour, via Ansaldo, via Vastato, via Revello, via Pisa, via dei Fieschi e via Doria, domani proseguiranno secondo il calendario in allegato, fino a coprire entro la fine della settimana tutto il territorio comunale. In questa fase di startup gli Uffici competenti stanno provvedendo a una capillare campagna di informazione per consentire ai cittadini di evitare di incorrere in sanzioni.

Le strade sono infatti soggetti a divieti di sosta temporanei nelle fasce orarie e nei giorni predefiniti, per rendere efficace il servizio. “Nei primi quattro mesi del servizio ci sarà tolleranza per le auto in sosta vietata sulle strade interessate dallo spazzamento – ricordano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – dopo però scatteranno le rimozioni. La presenza di autovetture rende più complicate le operazioni di pulizia e penalizza l’efficacia del servizio. Contiamo su collaborazione e sensibilità al rispetto delle regole da parte dei cittadini”.