Recco: è mancato Romolo Pozzo, grande fedele del Suffragio

E’ mancato Romolo Pozzo, un grande fedele della Madonna del Suffragio, Attivo nella Confraternita, presente ad ogni cerimonia si svolgesse nel Santuario. La notizia si è sparsa in un baleno in città dove era conosciuto e stimato. Fino a pochi mesi fa, di primissima mattina, non mancava mai di fare una passeggiata fino a Camogli e ritorno. E’ stato vinto da un male che non perdona.

Nella foto accanto al rettore del Santuario don Danilo Dellepiane mentre trasporta la cassa della Madonna del Suffragio