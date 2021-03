Recco: “Aula studio, un primo traguardo”

Dai ‘Giovani Recchelini’ riceviamo e pubblichiamo

Come Gruppo Giovani Recchelini siamo arrivati a ottenere un primo risultato: un’aula studio provvisoria, solo in zona gialla e per solo questo periodo di emergenza, in Sala Polivalente. Questo è stato possibile grazie a tutti coloro che hanno risposto al sondaggio precedente e all’Amministrazione comunale che ha accolto questa nostra esigenza.

Per noi è un primo traguardo, però non vogliamo fermarci qui!

In tanti avevano indicato il complesso delle Maestre Pie come luogo da impiegare per le idee emerse. Informandoci meglio e contattando diverse parti coinvolte, siamo venuti a conoscenza dell’attuale progetto che prevede di utilizzarlo come sezione staccata del Marco Polo sfruttando gli eventuali soldi del Recovery fund (Next Generation EU).

Vorremmo provare ad integrare le richieste nel progetto per far sì che uno spazio della struttura principale o dell’edificio adiacente e del parco possa rimanere a beneficio della cittadinanza.

Chiediamo a tutti i lettori del giornale di compilare e condividere questo rapidissimo sondaggio, aperto a tutte le età e non solo agli abitanti di Recco:

https://forms.gle/gZrVjKUZKniUH7Vn8

In questo modo concretizzeremo le idee e ce ne faremo promotori presso l’Amministrazione comunale e la Città metropolitana.

Quello che riusciremo ad ottenere sarà merito di tutti e per tutti; grazie infinite per questo contributo!