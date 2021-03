Al via a Rapallo i lavori nel nuovo parco giochi di Santa Maria, iniziati quest’oggi con il primo lotto aggiudicato dalla Ditta C.e M.E. srl (ribasso 18,88%). La Ditta si occuperà di tutti gli interventi preparatori , il secondo lotto sarà dedicato alle forniture sia delle pavimentazioni antitrauma e i giochi. “Abbiamo già in previsione un terzo lotto – dice l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio – che sarà dedicato al tutto il verde con inserimento di nuove essenze”.