Monterosso: frati cappuccini, esercizi spirituali da remoto

da Guido Ghersi

Al convento dei frati minori cappuccini di Monterosso al mare, ecco i ritiri spirituali di questo mese :

Sabato 27 marzo ore 14.45

L’uomo dei dolori: “Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi” (Is. 53,2)

Lo splendore del crocifisso risorto. Una bellezza che diventa speranza per la salvezza del mondo.

Relatore: Mons. Andrea Lombardi, diocesi di Fiesole

Domenica 28 marzo ore 9.30

“La passione e la risurrezione di Gesù nella letteratura”

Relatore: Sabrina Stroppa, docente Università degli Studi di Torino

Terzo appuntamento annuale che, a seguito delle attuali disposizioni vigenti, verrà realizzato a distanza attraverso collegamento Zoom.

Chi desidera partecipare può inviare una una mail a: conventomonterosso@gmail.com

Per contribuire alle spese del convento e dei ritiri ai partecipanti viene chiesta un’offetta di € 10 euro.