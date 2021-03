Lettere/ “Rapallo, in via Landea buche a volontà”

Da L.M. Bonelli riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo segnalato più volte, ma sempre invano, lo stato pietoso in cui a Rapallo versa un intero tratto di via Landea, lato da via Cerisola. Il mezzo più idoneo per percorrere quel pezzo di strada è ormai una moto da cross. Ed è una strada dove spesso passano vigili urbani e colleghi. Ma possibile che nessuno faccia presente la situazione? Possiamo sperare che la ditta che per conto Iren sta asfaltando via Cerisola avanzi qualche badilata di bitume e che una pietosa anima comunale provveda almeno per le buche più clamorose?