Lavagna: nei venerdì estivi, mercato serale di prodotti locali

Anche Lavagna, in linea con la crescente richiesta di prodotti a chilometri zero, nelle serate di venerdì, nei mesi di giugno, luglio e agosto, consentirà di allestire, dalle 17 alle 22, un mercato agricolo a chilometro 0 organizzato dalla “BbAky – Associazione di promozione sociale” con sede in Villa Ragona Sestri Levante.

Sulle bancarelle verranno poste in vendita autoproduzioni con la partecipazione di aziende agricole del territorio che proporranno ortaggi, frutta, miele, formaggi trasformati, garantendo stagionalità e filiera corta.