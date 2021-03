Lavagna: Anpi, riorganizzazione del Direttivo

Da Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 19 marzo si è riunito via streaming il direttivo della Sezione Anpi di Lavagna, con la partecipazione straordinaria del Presidente Provinciale Massimo Bisca.

Valutata la situazione pandemica, considerando le difficoltà nel riuscire a svolgere regolarmente il congresso 2021, sia a livello locale che nazionale, viene proposto lo strumento della cooptazione, come previsto da regolamento Anpi.

La cooptazione permette l’ingresso nei direttivi di iscritti che possano cooperare con gli altri membri già in carica.

In virtù di ciò Marco Bertani, ex Sindaco di Ne ed iscritto alla Sezione di Lavagna, collaborerà con il Direttivo fino al prossimo congresso (auspicando ad una sua presenza anche nel futuro).

A seguito del decesso del Presidente Giovanni Deiana, partigiano “Gancio”, Maria Paola Serbandini, già vice Presidente, ne ha assunto il ruolo vacante.

Per questo motivo il Direttivo ha riorganizzato le cariche eleggendo all’unanimità dei presenti:

Rinaldo Raffo vice Presidente e Matteo Brugnoli Tesoriere di Sezione.

Gino Cademartori è stato confermato nel ruolo di Segretario.

Il Direttivo si è messo subito al lavoro per organizzare le prossime iniziative per il 25 Aprile e per la campagna di iscrizione 2021.

Da quest’anno è possibile inoltrare la richiesta di pre-iscrizione anche on line, compilando il modulo pubblicato nella pagina Facebook della Sezione (https://www.facebook.com/ANPI.Lavagna) oppure richiendolo via email

all’indirizzo di posta elettronica: a npi.lavagna@gmail.com

Con questo strumento si potrà entrare in contatto con la nostra sezione, sia per il tesseramento 2021, sia per rimanere sempre aggiornati sulle attività ed iniziative.