In zona arancione, l’attesa dei vaccini e i riti ibernati

In Liguria ancora una settimana in zona arancione con la crescente convinzione che le restrizioni abbiano indebolito l’economia senza neppure garantire una autentica tutela sanitaria. La speranza è tutta riposta nei vaccini di cui si parla ormai da mesi; ma non è ancora dato sapere di quante dosi si può disporre mentre l’organizzazione in alcune zone in Italia sembra carente. Perché non si ricorre ai vaccini russi o cinesi? Esistono vincoli politici? Troppo pochi quelli fino ad oggi somministrati.

Ricordiamo che dalle 23 di oggi, può prenotare la vaccinazione chi ha tra i 75 e i 79 anni. Da lunedì prossimo sarà il turno di chi ha un’età compresa tra i 70 e 74 anni. Non si sa con esattezza quando queste fasce di utenti potranno essere effettivamente vaccinate e quando concluderanno l’operazione col richiamo.

Intanto vale la pena sottolineare che la settimana ci porterà alla domenica delle Palme la cui benedizione sarà molto spesso virtuale; sparisce un altro rito legato alla Pasqua: la benedizione delle case.