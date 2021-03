Framura: “Viabilità provinciale, attivate le prime opere d’intervento”

Dall’ufficio comunicazione della provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Negli scorsi giorni la Provincia della Spezia ha ricevuto, da parte del Comune di Framura, un’ordinanza in cui si evidenziavano alcune criticità relative alla condizione della rete viaria di competenza provinciale presente nell’area del territorio framurese.

La situazione segnalata, in realtà, era in gran parte già nota e oggetto di pianificazione da parte dei competenti settori tecnici dell’ente. Proprio per questo la gestione della problematica evidenziata dal Comune, con atto di ordinanza in cui si stigmatizzava una estrema urgenza, non ha richiesto particolari ulteriori azioni amministrative da parte della Provincia per attivare le prime opere di intervento necessarie.

Infatti il programma pluriennale delle opere pubbliche provinciali individua, già nell’annualità 2021, interventi nelle tratte indicate in ordinanza, questo per ben 6 dei 7 “punti critici” compresi nella comunicazione comunale. Il programma pluriennale, tra l’altro, è contenuto nei bilanci triennali dell’ente e quindi ben noto ai Sindaci dei Comuni del territorio in quanto parte dell’assemblea dei Sindaci.

Proprio alla luce dell’attività già in corso, oltre che a seguito della segnalazione del Comune, il settore tecnico della Provincia ha eseguito prontamente ulteriori attività di sopralluogo, il tutto con interventi specifici sulle aree evidenziate, ed ha individuato la condizione oggettiva delle problematiche segnalate.

Le opere programmate a Framura, in esito al sopralluogo tecnico, rientrano quindi nei normali piani di intervento e nello specifico saranno oggetto di immediati interventi di messa in sicurezza per l’eliminazione del pericolo su 6 dei 7 punti segnalati, interventi in relazione ai quali esiste la previsione di ulteriori e più complete opere previste nel programma ordinario.

Per fare fronte alla situazione evidenziata dal Comune, in uno dei punti oggetto della comunicazione, si dovrà procedere ad una temporanea inibizione al traffico, questo in una tratta non prevista nel programma finanziato (la Strada Provinciale 64 in località Fosse), salvo garantire l’accesso carrabile alla unica attività presente in loco.

Tutte le criticità presenti lungo i 550 chilometri di strade provinciali, di competenza dell’ente, sono parte integrante della pianificazione delle manutenzioni straordinarie in corso, tutte quindi saranno concretamente affrontate all’interno della programmazione pluriennale dell’ente stesso.

La Provincia si muove, in ogni occasione, per soddisfare i bisogni e le aspettative oggettive delle comunità, questo anche tra le difficoltà date dalle ristrettezze di bilancio, le complessità amministrative e l’articolazione del territorio, tenendo sempre in conto, quale punto fondamentale, la sicurezza dei cittadini e la necessità di garantire la massima fruibilità della complessa rete stradale spezzina.