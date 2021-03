Cinque Terre: i rapporti con le Ferrovie, i lavori effettuati

di Guido Ghersi

Le Cinque Terre, certo non si può dire che abbiano avuto una parte importante per “Rfi” (Rete ferroviaria italiana) che ha avuto, in questi anni, un particolare riguardo mettendo in cantiere una serie di importanti lavori nelle stazioni dei tre Comuni e loro frazioni, certo hanno influito i 21 milioni di euro che nel 2018, sono stati incamerati per il “Cinque Terre Express”, il treno, metropolitano leggero che in primavera-estate unisce, ogni 20 minuti, le stazioni di Levanto e La Spezia.

Ecco i lavori effettuati: a Monterosso al Mare, riquaklificato l’atrio biglietteria del “5 Terre Point” del Parco Nazionle; ampliato il 3° marciapiede evinnanzato il 1° per facilitare l’accesso ai convogli e realizzato un nuovo accesso al 1° marciapiede e predisposta l’installazione degli ascensori che saranno attivati entro il 2021, mentre è in corso di attuazione anche un secondo sottopasso di stazione che dovrebbe migliorare la gestione dei flussi e consentirà il montaggio dello

ascensore anche sul 3° marciapiede; a Vernazza sono state disattivate l’illuminazione in galleria e le segnalazioni per regolare i

flussi di entrata ed uscita dalla stazione; a Riomaggiore è stato rifatto ed amplòiato il marciapiede con l’inserimento dei percorsi tattili

per non vedenti, mentre nella stazione di frazione Manarola è stato riqualificato il sottopasso con il rifacimento delle barriere architettoniche;

a Levanto il restyling della stazione per un impegno di 3,5 milioni di euro.

Infine, da mettere in conto, irca 6 milioni di euro nei tre Comuni per la messa in sicurezza delle pareti rocciose per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico.