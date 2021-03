Chiavari: “Dal dopo covid all’oro della Val Graveglia”

Da Luca Garibaldi consigliere regionale e capogruppo Partito democratico riceviamo e pubblichiamo



giovedì è stata commemorata la prima giornata in ricordo delle vittime del Covid. Una giornata difficile, che ricordiamo nel pieno dell’emergenza, e che ci ha portato a guardare indietro, per renderci conto fino in fondo del dramma che stiamo vivendo.



Centomila morti, una lunga ferita e un lutto differito che ha colpito milioni di persone: memoria e ricordo, e la necessità di uscire il prima possibile da questa situazione.



Dove sono sempre più presenti nella popolazione, stanchezza e frustrazione: il fatto che dopo meno di un anno si sia individuato un vaccino ha animato per una prima fase di speranza molte persone. Una speranza che continua, ma che porta anche molti ad vivere con impazienza il fatto che il traguardo si vede, ma non si riesce a raggiungere.



La campagna di vaccinazione che procede a rilento, le misure sulla terza ondata che sta crescendo, alimentano questa sensazione. E la vicenda di AstraZeneca, con la sua sospensione temporanea per qualche giorno, è stata anche questo un momento di ulteriore difficoltà e fatica per tante persone. La vicenda ha prodotto due danni: i ritardi nelle somministrazioni, che andranno recuperati, e un clima di sfiducia nei confronti della soluzione alla pandemia, rappresentata dai vaccini.



Ed è proprio dalla rinnovata fiducia che questa sia la strada da percorrere, senza timori e senza paura, che dobbiamo ripartire. Perchè siamo tutti stanchi, ma il traguardo è vicino. E il vaccino è la soluzione, non il problema.



OLTRE IL COVID: AFFRONTARE IL PRESENTE. RIPENSARE IL FUTURO

Sempre, ma a maggior ragione vicini alla giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid19, abbiamo bisogno e c’è la urgente necessità di pensare al dopo, e di iniziare a lavorarci.

Esistono infatti tutta una serie di argomenti che, ovviamente, sono stati messi in secondo piano e che invece sono sempre più presenti, attuali e importanti.

Ve ne cito alcuni, alcuni già completati, altri su cui stiamo già lavorando da tempo e che spero di portare a termine il prima possibile:



Dote sport: ve ne avevo già parlato in due newsletter fa, è una proposta di legge regionale che abbiamo presentato come minoranza che prevede un Bonus per le famiglie liguri a basso reddito e che hanno avuto o stanno avendo serie difficoltà economiche dovute alla crisi legata alla pandemia dei Corona Virus. Una dote appunto che aiuterebbe a sostenere le spese per l’iscrizione dei figli a corsi sportivi. Credo che sia un aiuto fondamentale, per le famiglie e per i più piccoli.

In Liguria ci sono circa 1200 circoli ricreativi, vera e propria linfa vitale di alcuni quartieri e vere perle di aggregazione per anziani e ragazzi. Durante il lockdown sono rimasti chiusi e i dpcm successivi non hanno tenuto conto della ricchezza che rappresentano, portandoli adesso ad avere gravi problemi economici che non permetterebbero loro di rimanere aperti. Per questo stiamo lavorando ad una proposta che vada a tutelarli, anche dal punto di vista economico, per dare loro la possibilità di rilancio e di poter riprendere il prima possibile ad avere una funzione sociale.

La tampon tax: vi avevo già anticipato nella scorsa newsletter che mi stavo muovendo in merito. Ho presentato, come già avevo fatto lo sorso mandato, una mozione sul tema, perché il ciclo non possa essere più equiparato ad un bene di lusso. Nel frattempo, vi tengo aggiornati, per una diretta Facebook che sto cercando di organizzare circa una vera e propria proposta di legge regionale che nel Lazio è già stata approvata e che vorrei portare anche da noi.

Avevo presentato nel mandato precedenze una mozione sull’affettività: sarebbe importante portare nelle scuole, con percorsi sicuri e personale preparato un tema del genere e sarebbe bello che Regione Liguria se ne facesse parte integrante, approvando all’unanimità del consiglio la proposta di legge su cui stiamo lavorando.

Il tema della salute mentale è sempre stato considerato secondario rispetto della salute fisica. In questo anno di pandemia abbiamo capito quanto sia fondamentale per tutti avere un accompagnamento psicologico, specialmente in momenti come questi in cui ci siamo sentiti tutti più vulnerabili e impotenti. Per questo mi piacerebbe che la Liguria prendesse seriamente in considerazione il tema della salute mentale, inserendo una figura ad hoc di accompagnamento alle cure primarie.

Due anni fa, il primo sciopero per il clima in piazza dei ragazzi di Fridays For Future. I ragazzi nella giornate del 19 marzo, hanno ripreso le piazze. In Liguria purtroppo, dopo la mia mozione votata all’unanimità sull’emergenza climatica, (tra le prime regioni Italia), poco lavoro è stato fatto, e la strada è ancora lunga. Presto dovremmo ricominciare a parlare di ambiente e di cambiamento climatico. Perché, semplicemente, non c’è più tempo da perdere.

IL CONSIGLIO STRAORDINARIO SULLA CAMPAGNA VACCINALE

Come opposizione avevamo richiesto la convocazione di un Consiglio Straordinario sulla campagna vaccinale regionale, fissato per martedì scorso. A seguito del momentaneo stop dell’ultilizzo del vaccino di AstraZeneca abbiamo deciso di rinviare la seduta del Consiglio dopo la dichiarazione dell’EMA di giovedì pomeriggio.

Questa mattina quindi si terrà finalmente la seduta: ci sono troppi intoppi nella campagna vaccinale regionale. E’ la campagna vaccinale più grande di sempre ma è anche la più importante e non possiamo più permetterci di perdere ulteriore tempo. Spazi, organizzizione, personale, utilizzare gli specializzandi di medicina come somministratori, precisione nelle categorie di chi ha diritto al vaccino e il possibilità di far tornare gli studenti di medicina e delle professioni sanitarie in corsia.



Qui vi lascio le proposte in dettaglio.

Vi ricordo una proposta di legge regionale che abbiamo presentato come opposizione sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario che sta a stretto contatto con i pazienti più fragili. Il Presidente Toti si era detto a favore, peccato che abbia già fatto marcia indietro, relegando la questione ad una semplice Ordinanza, quando ci sono regioni vicine come l’Emilia Romagna che sta dando lezione.

LOCAL: LE MINIERE IN VAL GRAVEGLIA



Potrebbe sembrare una trama di un film, invece purtroppo è la realtà: vogliono cercare l’oro della Val Graveglia. Non so sinceramente cosa lasci più sconcertati, se l’idea in sè, dopo anni in cui la Valle è stata ampiamente “utilizzata”, se il non rendersi conto che in quella zona c’è un unicum rappresentato dalle Miniere di Gambatesa, che inevitabilmente andrebbe rovinato o se il completo silenzio della Giunta Regionale.

La Valle ha già dato e merita ben altro: non andremo indietro nemmeno di un centimentro.

NAZIONALE: IL SEGRETARIO LETTA NOMINA I SUOI VICE



Ho letto parole positive dopo la elezione di Enrico Letta Segretario del Partito. Congratulazioni che anche io ho espresso e che sono state riconfermate dopo aver ascoltato il suo discorso di insediamento.

L’ultima decisione presa dal nuovo Segretario poi, è stata per me la scelta migliore che potesse fare, per ripartire, per dare nuova linfa, concretezza e radicalità: Peppe Provenzano Vice Segretario del Partito Democratico.



Conosco Peppe da molti anni, è uno dei migliori della mia generazione, se non il migliore, per coraggio, passione e intelligenza. Capace in pochi mesi da Ministro, e anche prima, di porre al centro della riflessione il tema delle disuguaglianze, con azioni concrete e con un forte ideale verso il bisogno di futuro, che non può essere legato al luogo dove sei nato.

