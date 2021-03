Procedono senza sosta gli interventi dei sommozzatori della Marina militare e dei Vigili del fuoco per rintracciare i reperti finiti in mare col crollo di alcuni loculi del cimitero di Camogli. Per facilitare le ricerche, anche l’uso dei droni pilotati dai Vigili del fuoco; per facilitarne l’impiego è stata anche allestita una manica a vento.

(Foto Consuelo Pallavicini)