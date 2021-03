Camogli: ad un mese dal crollo, una corona a ricordo dei dispersi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Una corona di fiori bianchi composta con iris, garofani, crisantemi, fresia e rosmarino solca le acque del mare davanti al cimitero di Camogli, per tributare un saluto ai defunti travolti e dispersi. A posarla Patrizia Bertolotto e Mario Gartelli, in rappresentanza non solo di chi è coinvolto nel triste accadimento, avvenuto un mese fa, il 22 febbraio, ma anche di tutta la cittadinanza. Suona la sirena del battello della Golfo Paradiso e i rappresentanti del Gruppo “U Dragun” alzano i remi verso il cielo. Si osserva un minuto di silenzio, mentre sulla frana si continua a cercare. A bordo il sindaco Francesco Olivari, il comandante della Capitaneria di porto Marcello Mastore, uomini del Comsubin, dei Vigili del fuoco, della Croce Verde, della polizia locale. In mare anche un gozzo dei pescatori ed un mezzo della Croce Verde. In porto, ad attendere dato che le normative covid hanno limitano le presenze a bordo, chi ha dato vita all’iniziativa: membri del Comitato “CaligoSuCamogli” con la presidente Silvia Repetto.

Alle 17 una Messa in suffragio officiata da don Danilo Dellepiane e concelebrata da don Davide Casanova nella basilica di Santa Maria Assunta e alle 18 presso il monastero di San Prospero dei frati Benedettini Olivetani.