Asl4: vaccini 75-79 anni, ecco come prenotarsi

Dalle ore 23 di lunedì 22 marzo sarà possibile prenotare il vaccino per i cittadini di età compresa tra i 75 ed i 79 anni sul portale: prenotovaccino.regione.liguria.it. Dal mattino del 23 marzo i cittadini potranno prenotarsi anche tramite il numero verde 800938818, presso gli sportelli CUP, Farmacie.

La vaccinazione potrà essere effettuata presso i Centri vaccinali permanenti (HUB), nelle seguenti sedi:

HUB Rapallo Ospedale N.S. Montallegro via San Pietro 8

HUB Chiavari Auditorium San Francesco p.zza Matteotti

HUB Sestri Levante ex Uffici Comunali viale Dante 134

HUB Santa Margherita Ligure Via Teramo angolo Via Larco

Per le persone con età tra 70 e 74 anni si ripeterà lo stesso schema dalla settimana successiva.

In particolare, dalle ore 23 di lunedì 29 marzo potranno prenotare attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. Dalla mattina di martedì 30 marzo potranno prenotare attraverso il portale e anche attraverso il numero verde 800938818, gli sportelli CUP, Farmacie.

Centri Vaccinali Territoriali Spoke

Nella prospettiva di offrire la maggior vicinanza possibile alla popolazione più fragile, si conferma anche per la fascia di età 79/70 anni il modello organizzativo già utilizzato e tuttora in atto per la vaccinazione degli anziani over 80, ossia in prossimità del Comune della loro residenza.

Gli Operatori della ASL 4 cureranno la prenotazione della vaccinazione tramite una chiamata telefonica individuale a tutti i cittadini tra 79 e 70 anni domiciliati presso i diversi Comuni una settimana prima della data prevista.

Qualora nel corso di tale chiamata telefonica emergessero situazioni particolari, queste verranno prese in carico direttamente dal Servizio distrettuale della ASL.

Si precisa inoltre che:

In caso di richiesta di disdetta o modifica dell’appuntamento, il cittadino dovrà direttamente contattare gli operatori della ASL al numero telefonico 0185/329263 (dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì).

Per quanto concerne invece i pazienti in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare, al Servizio Cure Palliative, i pazienti con disabilità gravissima e Fondo regionale della non autosufficienza, nonché eventuali situazioni di fragilità segnalate dai distretti sociali del Comune, gli stessi riceveranno al proprio domicilio la visita di apposita squadra vaccinale della ASL previa apposita chiamata telefonica con la quale saranno comunicati giorno ed ora in cui saranno vaccinati.

Qualora il Comune evidenziasse la necessità di raggiungere cittadini anziani presso luoghi particolarmente disagiati, previa specifica segnalazione da parte del Comune, questa ASL e lo stesso Comune si accorderanno per raggiungere i citati cittadini con la unità mobile della ASL.