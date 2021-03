Sori: bando per la concessione di 7 posti auto

L’amministrazione comunale di Sori mette al bando sette posti auto. Di seguito le norme per concorrere alla concessione.

*****

Procedura per la concessione di n. 7 posti auto siti al piano terra del silos di proprietà comunale con accesso in via Mazzini

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 32del10.03.2021si rende noto che l’Amministrazione comunale intende affidare inconcessione n. 7 posti auto posti al piano terra del silos di proprietà comunale (identificato al Fg. 25 Mapp. 1360 del Comune di Sori) con accesso in via Mazzini.

Oggetto del presente avviso è la concessione di n.7posti auto (n. 2; 11; 12; 15; 17; 18; 33) individuati nella planimetria allegata (allegato A)posti al piano terra del silos di proprietà comunale con accesso in via Mazzini.

Requisiti di partecipazione. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti aventi i seguenti requisiti:

1) maggiore età;

2) non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

3) essere in regola con il pagamento delle tasse, imposte e tariffe comunali.

La durata dell’assegnazione è fissata in anni uno con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

Canone concessorio, in applicazione di quanto stabilito con deliberazione di G.M. n. 6/2006,è pari ad euro 1.500,00 + iva e quindi pari a complessivi euro 1.830,00.Il suddetto canone è da corrispondersi anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto mediante bonifico bancario con accredito sul conto di tesoreria presso la Monte dei Paschi di Sienadi Bogliasco codice IBAN: IT 55 H 01030 31850 000000526066.

Termini e modalità di presentazione della domanda I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di assegnazione del posto autoutilizzando l’apposito modulo (Allegato B) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sori, in via G. Stagno 19 -16031 Sori (Ge)-entro le ore 11.00 del giorno07.04.2021 utilizzando una delle seguenti modalità:

a) consegna amano;

b) raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale o altra agenzia autorizzata;

c) invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.sori.ge@halleycert.it.Le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno considerate.

Criterio di assegnazione Ciascun interessato può proporre domanda di assegnazione di uno o più posti auto, specificando il numero di posti per cui si esprime interesse. Si procederà all’assegnazione dei singoli lotti mediante sorteggio.

L’estrazione avverrà in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Sori il giorno14.04.2021 alle ore10.00.

Sottoscrizione del contratto. Il contratto sarà redatto nella forma della scrittura privata.Tutte le spese inerenti lo stesso sono a totale carico del concessionario.

Rinuncia assegnazione Non è ammessa la rinuncia all’assegnazione dopo la firma del contratto.

Revoca dell’assegnazione. L’assegnazione sarà revocata ricorrendo una delle seguenti cause:

b) per fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni contrattuali o con le leggi vigenti;

c) occupazione abusiva di posti auto non pertinenti o comportamenti tali da ledere la corretta gestione del parcheggio;

d) per sub-locazione o sub-concessione del posto auto.

Temporanea indisponibilità dei posti auto In caso di Ordinanze Comunali, conseguenti ad eccezionali esigenze d’interesse pubblico od istituzionali, che vietino temporaneamente l’uso dei posti assegnati non è dovuto alcun rimborso.

Responsabilità dell’assegnatario I concessionari sono responsabili verso l’amministrazione comunale di qualsiasi danno alle strutture o al complesso immobiliare.

I parcheggi e le aree ad essi adibiti sono incustoditi e l’Amministrazione Comunale non risponde per furti e danni di qualsiasi entità e natura, causati da qualsiasi evento sui veicoli o su quanto in essi contenuto. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in conseguenza di eventuali furti o danneggiamenti alle autovetture parcheggiate o per le cose o valori contenute nelle stesse.

Sopralluogo Per un sopralluogo presso il silos, non vincolante ai fini della partecipazione alla presente procedura, è necessario prendere appuntamento chiamando ai seguenti recapiti tel. 0185 733202-3351020118 dove potranno essere assunte ulteriori informazioni.

Trattamento dei dati Il richiedente, con la presentazione dell’istanza, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto in vigore, e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato in data 27aprile 2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, per tutte le esigenze procedurali.

Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento Dott.ssa Eleonora Alessio

Mail: area.amministrativa@comune.sori.ge.itFax: 0185 733205Telefono: 0185 733225-0185 7331