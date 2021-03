Sciopero: “A fianco dei lavoratori di Amazon”

Dalla Federazione Genovese Prc, per le organizzazioni firmatarie, riceviamo e pubblichiamo



Al fianco del lavoratori della filiera Amazon in sciopero Come possono esserci dubbi? Da una parte una multinazionale con incrementi del 30% di fatturato in un anno, che utilizza massicciamente contratti a breve e brevissimo tempo, che parla di futuro ma che impone condizioni di lavoro ottocentesche, dall’altra chi quelle imposizioni le subisce!

I lavoratori stanno lottando contro

– 26 domeniche lavorative obbligatorie per i drivers,

– Estensione oraria a 44 ore settimanali articolate su 6 giorni invece che 5 (con un solo giorno di riposo),

– Festivi lavorativi da inserire nella normale turnazione,

– I primi 3 giorni di malattia senza retribuzione,

– Controllo dei drivers attraverso GPS e dei magazzinieri attraverso telecamere (con possibilità di utilizzo del controllo a fini disciplinari),

– Aumento del numero dei lavoratori a tempo determinato, interinali e a chiamata,

– Limitazione del diritto di sciopero,

– Franchigia a carico dei drivers in caso di incidente stradale

Basterebbe molto meno per produrre indignazione e per esasperare i lavoratori! Sappiamo bene quanto siano stati importanti i lavoratori della logistica, della distribuzione, in questo periodo di pandemia. Sappiamo quanto continueranno ad essere importanti per l’economia del 21° secolo e sappiamo benissimo quanti miliardi di dollari e di euro di profitti entrino nelle casse delle multinazionali della cosiddetta Gig Economy.

Alla confindustria che parla di lavoro come privilegio, rispondiamo sostenendo e rafforzando le lotte dei lavoratori!! E’ l’ora che si inizi a redistribuire quei soldi verso il basso!

E’ il momento di tornare a parlare di diritti sul lavoro, di diritto ad un lavoro stabile, sicuro e degnamente retribuito!

Rifondazione Comunista – L’Altra Liguria – Partito Comunista dei Lavoratori – Sinistra Anticapitalista