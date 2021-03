‘Santa’: “In tre ore vendute 140 uova per sostenere Ail”

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 21 marzo 2021 a Santa Margherita Ligure si è registrato un alto livello di beneficenza e un gran senso di civiltà in quanto, in solamente 3 ore (9.30/12.30), abbiamo venduto 140 uova di Pasqua per sostenere l’associazione AIL (associazione italiana leucemie-linfomi).

Considerando che stessi numeri si sono registrati anche nella giornata di sabato e di venerdì, i vari volontari si considerano molto ma molto orgogliosi.

Ma anche nella città di Rapallo e di Sestri Levante si sono registrati alti livelli di vendita tanto che i cittadini del Tigullio possono essere considerati partecipi nell’aiutare la ricerca scientifica.

Si ringrazia pertanto i numerosi volontari che sono amorevolmente intervenuti ma pure i dirigenti FdI del Tigullio (Baggio, Arena, Sartori, Stagnaro) per il grande impegno che hanno mostrato in questi 3 giorni di solidarietà.

A dirlo il Responsabile Area Tigullio Fratelli di Italia Avv. Alberto Campanella.