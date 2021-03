RASSEGNA STAMPA. Falò di ‘Santa’, segnale di ottimismo

Oggi, domenica 21 marzo, auguri a Serapione. Oggi ingresso ufficiale nella Primavera. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: malleabile (di metallo che presenti cedevolezza; in senso figurato di persona accomodante o remissiva nei rapporti sociali). Proverbi: “Al medico e all’avvocato non tener il ver celato”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (con i complimenti per l’impaginazione del Levante). Santa Margherita Ligure: Festa della Primavera e falò: un segnale di ottimismo.

Emergenza covid: “Ieri 52 nuovi contagiati nell’ambito dell’Asl 4”. Vaccini: “Zoagli al debutto, Carasco apre un centro” . Covid economia: “Primi passi avanti, ma servono certezze”; “Aiuti alla montagna, Santo Stefano spera”; “Il decreto tradisce i pescasportivi, pronti alla protesta”. Covid scuola: “I viaggi di studio sono un miraggio, il Natta chatta con l’Australia”.

Lavagna: via Nuova Italia, chiusa filiale della Deutsche Bank. Chiavari: vittime di mafia, i nomi letti ad alta voce. Chiavari: falsi invalidi alla Asl 4, chiesto processo per 36. Chiavari: Contenzioso con l’Enel, il Comune esce sconfitto e dovrà pagare 858.0000 euro. Chiavari: Giorgi Garden torna in centro.

Camogli: domani il ricordo dei parenti per defunti coinvolti nel crollo del cimitero. Recco: matrimonio tra focaccia e salumi. Recco: sentieri mappati con 27 paline. Recco: case popolari, ecco il bando. Recco: Pellegrini dona i libri alla biblioteca.

Ne: “Nuova corsa all’oro, la Val Graveglia punta sull’ambiente”.