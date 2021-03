Rapallo: centro-destra, Fratelli d’Italia spariglia le carte

Le dimissioni a Sori del sindaco Mario Reffo, vicino a Fratelli d’Italia, impone di guardare a ciò che avverrà nel partito della Meloni rimasto solo all’opposizione nel governo Draghi. La politica, lentissima fino a “mani pulite”, corre; nascono e muoiono partiti e movimenti; si moltiplicano e tramontano i presunti leader.

Da qui alle prossime elezioni di Rapallo ne passerà tanta acqua sotto i ponti. Di certo è che l’attuale sindaco Carlo Bagnasco giunto alla fine del secondo mandato non potrà più ricandidarsi e che a puntare sulla poltrona di sindaco non saranno solo i gruppi tradizionalmente antagonisti del centro destra, oggi in maggioranza. Ci saranno anche i fratelli d’Italia con Gianni Arena sostenuto da una buona fetta di rapallesi, nonostante una foto che lo ritraeva nel saluto fascista e che gli costò l’espulsione dalla giunta Campodonico.

Il tutto in un quadro generale in cui in città i Cinque Stelle e Pd sono destinati a crescere e in cui la stella di Giovanni Toti sembra si sia attenuata. (m.m.)