Lettere/ “Val Graveglia, a proposito di corsa all’oro”

Da Francesco Prete, medico di Sestri Levante noto e stimato nel Tigullio e in Liguria riceviamo e pubblichiamo



Il parassita volgarmente chiamato “ puixelli” contenuto nei residui di scavo della miniera di Libiola penetrato in circolo attraverso un’eventuale lesione cutanea provocava una grave anemia localizzandosi nel duodeno e poteva portare all’exitus se non diagnosticata e curata con antielmintici . Un ulteriore elemento da valutare in questo revival della corsa all’oro.