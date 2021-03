Lavagna: ‘Officina’ racconta “I mali dell’Africa”

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, per Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo

Officina Lavagnese informa che continuano le iniziative rivolte alla cittadinanza Lavagnese e a tutto il Tigullio, proponendo ancora un evento su piattaforma Jitsi Meet/Officinalavagnese e sul suo canale youtube su “ l mali dell’Africa e il cuore di tenebra dell’Occidente- Joseph Conrad”.

Il relatore sarà il professor Daniele Lazzarin e l’iniziativa parte dall’opera letteraria di Joseph Conrad per rivolgersi tuttavia al presente e a quanto di recente con l’imboscata da parte dei “ signori della guerra” e l’uccisione dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, in una zona teatro di frequenti scontri e massacri per le incursioni del vicino Ruanda che punta alle ricchezze minerarie del Congo.

L’Africa ha esercitato sempre un fascino particolare sull’animo dei viaggiatori ed esploratori occidentali, incapaci di starne lontani: si trattava del cosiddetto mal d’Africa; ma l’opera di Conrad, che ha trovato ampia risonanza nel Cinema e nella cultura contemporanea, ci pone di fronte alla devastazione economica e umana di un continente che oggi, al di fuori di ogni mitizzazione, chiede conto dei suoi mali all’Occidente che sovente ha armato e arma “ i signori della guerra” .

Tutto ciò interroga da vicino la nostra coscienza morale e civile e ne chiede conto.