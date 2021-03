Casualmente con l’arrivo della Primavera, più probabilmente con la forte escursione termica tra le zone in ombra e quelle al sole, è arrivata l’influenza. Decine di chiamate alla guardia medica e richieste di informazioni e medicinali nelle farmacie. L’influenza che quest’anno non era ancora apparsa in maniera diffusa, grazie all’uso delle mascherine, si manifesta con forte nausea e vomito. Il decorso sarebbe di pochi giorni.