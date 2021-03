Chiavari: tratto del lungomare diventa isola pedonale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il tratto di lungomare compreso tra la Traversa di corso Valparaiso e piazza Gagliardo diventerà area pedonale permanente dal 1 Aprile 2021. A confermarlo l’amministrazione comunale dopo il periodo di sperimentazione attuato quest’estate.

“Valorizzare il fronte mare creando un’occasione per costituire un volano per il turismo a beneficio delle attività commerciali di tutta l’area, renderlo fruibile in sicurezza con ampi spazi sia per i dehors dei locali che insistono sul tratto di passeggiata sia per gli utenti del percorso ciclopedonale. Un’iniziativa ancora più funzionale per aumentare il distanziamento in questo momento di emergenza sanitaria e sostenere i nostri operatori” dichiara il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua.

“Solo per le operazioni di carico e scarico, dalle 8 alle 10 dei giorni feriali, sarà consentito l’accesso ai veicoli merci nel tratto pedonalizzato, abbiamo inoltre confermato il senso unico di marcia in via Risso e in via Preli fino a largo Canepa, dove verrà realizzata anche una rotatoria, mentre verranno implementati gli stalli per i motocicli in tutta l’area – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli – La novità di quest’anno sarà l’istituzione di parcheggi per residenti in via dei Velieri, dove sarà applicata la tariffa agevolata di un euro al giorno, a fronte di un abbonamento mensile: una volta ricevute tutte le richieste provvederemo a riservane una parte lasciando gli altri a pagamento. Una misura simile a quella istituita la scorsa estate presso il parcheggio attiguo all’istituto Torriglia per andare incontro alle esigenze dei residenti”.