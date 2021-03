Vernazza: il Comune aumenta le tariffe della sosta e per l’utilizzo del castello

di Guido Ghersi

Il Comune di Vernazza, nelle Cinque Terre, guidato dal sindaco Francesco Villa, ha deciso di aumentare alcune tariffe e con una delibera della Giunta vengono modificati i prezzi per la sosta e per l’utilizzo del castello dei Doria.

Per i parcheggi la delibera è stata assunta “per adeguare le tariffe ai territori limitrofi”, fissando il costo di 2 euro orari e per l’abbonamento giornaliero in 15 euro. Le tariffe sono valide per tutto l’anno dalle 8 alle 20. Per visitare il castello serviranno 2 euro, mentre sarà gratuito per i residenti, bimbi fino ai 6 anni, over 80 e persone diversamente abili. Per l’utilizzo del maniero per cerimonie quali matrimoni ed altri, il costo sarà di 500 euro; più alte le tariffe per il noleggio: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 18.30 o dalle 19 fino alle 0.30 serviranno 700 euro, mentre noleggiare il

maniero per l’intera giornata dalle ore 7 alle 0.30 costerà 1.800 euro.