Sport: i complimenti della Regione a Gaetano Cuozzo (2)

“I miei complimenti a Gaetano Cuozzo per la riconferma alla presidenza del Comitato Paralimpico. Come ho detto nel video di congratulazioni che ho inviato questa mattina all’Assemblea, sono molto contenta che il percorso iniziato insieme qualche mese fa possa proseguire. Oggi lo sport ha bisogno della vostra competenza e della vostra passione per ripartire”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, dopo la riconferma di Gaetano Cuozzo alla presidenza del Comitato Paralimpico Liguria.