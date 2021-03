‘Santa’: stasera accensione del falò, senza pubblico

Questa sera Festa della Primavera in Ghiaia a Santa Margherita Ligure con la tradizionale accensione del falò. Cerimonia con la sola presenza degli addetti; escluso il pubblico. La zona presidiata dalle forze dell’ordine che garantiranno l’osservanza di tutte le norme anti-covid: distanziamento; uso di mascherina.

Come scritto più volte nel corso della settimana, per consentire a tutti di partecipare da remoto, dalle 20, l’accensione del falò in diretta streaming sui canali social del Comune di Santa Margherita Ligure (Facebook e Youtube) e su Facebook del Comitato Festa della Primavera.