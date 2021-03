‘Santa’: ecco il falò di primavera sulla spiaggia di Ghiaia

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Santa Margherita Ligure il Comitato Festa della Primavera non ha voluto rinunciare alla tradizione. Sulla spiaggia di Ghiaia il falò con la penolla e i due fantocci Tunin e Manena. Mancava, ovviamente, il pubblico. A far partire il fuoco non la classica colombina, ma un arciere. Come segno di buon auspicio, sempre secondo la tradizione locale, il fatto che a bruciare sia prima lei. E così è stato; a testimonianza è rimasto intatto l’ombrellino. Il Comitato Festa della Primavera, capitanato da Andrea Bernardin, ha poi suonato alcuni brani.

Presenti il sindaco Paolo Donadoni con il vicesindaco Emanuele Cozzio; Augusto Sartori presidente Ascom, le forze dell’ordine cittadine, i vigili del fuoco.

L’avvenimento è stato proposto in diretta streaming.