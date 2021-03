Recco: spiagge, lavori di riqualificazione in vista dell’estate

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo hanno effettuato una serie di sopralluoghi insieme ai tecnici del Comune sulle spiagge libere reccheline. L’obiettivo delle ricognizioni è stato quello di verificarne le condizione per preparare gli arenili non soggetti a concessione ad accogliere i bagnanti nel modo migliore, in vista della stagione estiva.

In seguito alle verifiche è stato dato corso agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, attraverso la movimentazione e il livellamento del materiale lapideo lungo tutti gli arenili.

“Siamo partiti subito con le soluzioni più pratiche e più rapide – commentano il sindaco Gandolfo e l’assessore a Peragallo – per consentire a tutti di andare al mare con serenità nella imminente stagione estiva. Speriamo di tornare al più presto ad accogliere i bagnanti sul nostro litorale”.