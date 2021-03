Recco: la Pro Loco ha un nuovo sito

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

Questo sabato 20 Marzo, primo giorno di primavera, l’Associazione

Turistica Pro Loco Recco renderà visibile e fruibile al pubblico il suo

nuovo sito internet.

Si tratta di un sito nuovo e dinamico, al servizio dei cittadini e dei

turisti, come nelle migliori tradizioni della Pro Loco.

Itinerari in collina, informazioni sulle attività commerciali, sugli

eventi, sulle strutture ricettive, questi i principali contenuti, che si

accompagnano a percorsi nell’arte e nella storia della nostra Città.

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco invita tutti, amanti di Recco e residenti, a visitarlo.

www.prolocorecco.it

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che la Pro Loco, sempre al

fianco della cittadinanza, soprattutto in questi tempi bui, ha bisogno

dell’aiuto di tutti per continuare le sue attività; chi vuole sostenere

l’Associazione può farlo attraverso l’iscrizione come Socio, la tessera

sociale può essere richiesta presso l’Ufficio Iat nell’orario al pubblico.