RASSEGNA STAMPA. Ancora 37 i nuovi contagiati nel Tigullio

sabato 20 marzo

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 i nuovi contagi sono 37, i ricoverati sono 47 di cui 8 in terapia intensiva”; “Festa al Morando, tornare ad abbracciarsi è un regalo”. Vaccini: nuove sedi, si tratta con le Caserme”; “Si riprende con l’Astra Zeneca”; “Non abbiamo ripensamenti, aspettiamo l’appuntamento”.

Moneglia: Villa Edera nel libro di Maurer-Retter. Sestri Levante: Carabinieri e Comune uniti contro la violenza di genere. Lavagna: da oggi incontri su Dante. Chiavari: nuova ambulanza e nuova auto alla Croce Verde. Chiavari: imprenditore deceduto, espiantati gli organi. Chiavari: deceduta sullo Zatta, gli amici lanciano raccolta di fondi. Chiavari: rimosso il tornello all’ingresso del porto. Chiavari: pagamenti elettronici allo sportello comunale. Chiavari: Maria Grazia Daniele alla conferenza mondiale contro il razzismo.

Rapallo: passeggiata chiusa e spiagge degradate a San Michele. Rapallo: ambientalisti e residenti contro la nuova scogliera. Rapallo: tassa sulle insegne, commissione tributaria, una sentenza pilota.

Camogli: recuperati molti feretri. Camogli: dialogo Ferrari-Neonato sul Pci. Recco: catering in crisi. Recco: nozze e unioni civili in nuove location.

Ne: gli australiani e la corsa all’oro. Rezzoaglio: Il bimbo ustionato resta grave e sedato.