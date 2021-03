Le ricette di Renzo Bagnasco: reginette con le uova

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Reginette con le uova – mafaldine con le uova

Ingredienti: 150 gr di reginette, 4 uova, 80 gr di grana, abbondante maggiorana, 1 dado da brodo, 2 spicchi d’aglio interi

Esecuzione: portare a bollore 4 ½ tazze di acqua con già l’aglio, il dado e il sale e gettarvi la pasta; nella zuppiera da portata intanto rompere e sbattere bene le uova unendovi la maggiorana, il sale e il grana. Appena cotta la pasta, unirvela mescolando velocemente a che le uova non s i rapprendono e subito servirle

A Genova veniva detta minestrina “fitu faeta” presto fatta o anche chiamata scherzosamente “dei contenti”. Era la classica cena veloce della domenica rincasando tardi dalla funzione religiosa dei Vespri. Quante volte il poeta Vito Elio Petrucci l’ultimo grande cantore di Genova, l’amico fraterno che qui ricordiamo (mancato il 17 marzo 2002 e tumulato a Staglieno nel Pantheon dei genovesi illustri, famedio nel quale riposano i genovesi a cui Genova deve riconoscenza e non i più potenti) mi diceva di questa minestrina con una insolita pasta grossa. Ricordava la madre che alla Domenica, indaffarata a riporre il rosario e il velo, correva subito in cucina per confezionarla.