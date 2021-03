Camogli: lunedì una corona di fiori e la sirena, omaggio ai defunti dispersi

Dal Comitato cittadino Caligo su Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Ricorrenza del rovinoso crollo di una parte del Cimitero di Camogli “Lunedì 22.02.2021 – Lunedì 22.03.2021”

E’ trascorso un mese dal crollo del Cimitero di Camogli. Il Comitato cittadino CaligoSuCamogli e tutta la Comunità, nella giornata di lunedì 22.03.2021, renderanno un saluto ai defunti travolti e dispersi. A causa delle normative Covid-19 purtroppo questo saluto non potrà tenersi in presenza: i parenti delle salme travolte dal crollo, i Cittadini e tutti coloro che ci sono vicini, chi dalle proprie case, chi dal proprio posto di lavoro, chi a Camogli, chi nei paesi vicini ed in ogni luogo nel mondo,si stringeranno virtualmente in un unico abbraccio.

Alle ore 16:00 il Battello della Golfo Paradiso – simbolo della nostra Città – suonerà le sirene, tanto care ai marinai e a tutta Camogli. Il quel momento, ovunque saremo, ci raccoglieremo in un minuto di silenzio, mentre un gommone della Croce Verde ed un gozzo dei Pescatori, con a bordo alcuni parenti, salperanno dal porticciolo di Camogli per recarsi nella zona antistante il Cimitero, nello specchio d’acqua non interessato dalle operazioni di recupero della Protezione Civile.

Alle ore 16:15 circa una corona di fiori (per gli amanti del linguaggio dei fiori, abbiamo scelto l’iris, il garofano bianco, il crisantemo bianco, la fresia e il rosmarino) verrà consegnata al mare. Un altro suono della sirena della flotta della Golfo Paradiso scandirà questo momento riunendo tutta la comunità ed i parenti dei dispersi in un unico caloroso abbraccio ai defunti coinvolti nel crollo.

A seguire, una Santa Messa in suffragio dei defunti e dei loro cari sarà celebrata alle ore17:00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta ed alle ore 18:00 nel monastero di San Prospero dei frati Benedettini Olivetani.