Camogli: “Le stagioni della musica”, concerto di primavera online

Dal Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Carissimi soci, amici e simpatizzanti, in queste settimane stiamo lavorando al progetto 2021 per poter partecipare al bando indetto dal Comune di Camogli a favore delle attività artistiche nella nostra città. Abbiamo in serbo per voi tanti appuntamenti, nella speranza che presto sia di nuovo possibile organizzare eventi culturali in presenza. Nel frattempo, per celebrare l’arrivo della Primavera, il Centro Italo-Tedesco di Piacenza (Acit), già nostro partner in varie nostre iniziative passate, ha chiesto un contributo online al nostro Vicedirettore artistico Dario Bonuccelli. E’ nato così il progetto “Le stagioni della musica”, un viaggio in quattro tappe che mostra come compositori di diverse epoche e di diversi Paesi hanno interpretato e descritto le stagioni e i momenti dell’anno. Fil rouge dei quattro eventi sarà la celebre raccolta dei dodici Jahreszeiten di Čajkovskij (eseguiti integralmente a gruppi di tre) affiancati di volta in volta da composizioni di altri autori, sempre dedicate al medesimo tema. Sarà un modo per scoprire, accanto a brani più famosi, anche pagine meno note ma non per questo meno affascinanti. Con piacere, l’Acit condivide con noi la possibilità di seguire questi quattro appuntamenti sul canale YouTube dedicato:

https://www.youtube.com/channel/UCwcC7O_2B_DX7pyDVUCdlVA

Il primo concerto, dedicato alla Primavera, sarà online il 21 marzo alle ore 17.30. Vi auguriamo una buona visione e vi ricordiamo che, quest’anno più che mai, è per noi molto importante avervi tra i nostri Soci, per poter concretizzare tutte le idee che abbiamo in mente e che voi stessi potete proporci! Il rinnovo dell’associazione può essere fatta con bollettino postale o bonifico bancario: le istruzioni a questo link www.gpmusica.info/diventa-socio

Ancora tanti auguri e a presto!

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185770703, 3395839136 (Whatsapp)