Camogli: “BachDays 2021”, concerto di Andrea Bacchetti

Dalla segreteria di Andrea Bacchetti riceviamo e pubblichiamo

In questi tempi difficili per i Concerti dal Vivo, ecco la bella iniziativa della Iuc – Istituzione Universitaria dei Concerti – La Sapienza – Roma, per il “Happy BachDays 2021” per ricordare il compleanno del grande Kantor.

Andrea Bacchetti interpreterà, fra l’altro, le celebri “Variazioni Goldberg” uno dei brani più difficili e affascinanti del repertorio bachiano al quale si dedica fin da bambino.

Numerose le sue esecuzioni un po’ in tutto il mondo e le sue registrazioni discografiche per etichette prestigiose.

“Andrea Bacchetti’s latest recording of Bach’s great set of vatiation is one the most wonderful things I have ever heard” (BBC Music Magazine).

In anteprima: il 12 aprile prossimo la Gog Giovine Orchestra Genovese sui propri canali social trasmetterà la registrazione effettuata al Teatro Carlo Felice di Genova dell’integrale del 2° libro del Clavicembalo Ben Temperato; un altro dei massimi capolavori di Bach eseguito da Andrea Bacchetti (www.gog.it). Vi daremo dettagli in tempo utile.

Buon Ascolto.

Domenica 21 marzo – Maratona: ore 10, 12, 17, 18, 19 e 21

Happy BachDays 2021 (prima parte)

Andrea Bacchetti – pianoforte

Bach Toccata in mi minore BWV 914

Minuetto e Aria (dal Libro di Anna Magdalena)

Suite francese n. 5 in sol maggiore BWV 816

Mercoledì 31 marzo – doppio appuntamento ore 18 e 21

Happy BachDays 2021 (seconda parte)

Andrea Bacchetti – pianoforte

Bach Variazioni Goldberg BWV 988

In streaming:

Canale Youtube: iucsapienza2011

facebook: Istituzione Universitaria dei Concerti

www.concertiiuc.it