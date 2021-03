Cade lungo sentiero, soccorsa dai Vigili del fuoco

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo



Altro soccorso in zona impervia effettuato oggi dai Vigili del fuoco. Questa volta ad avere bisogno di aiuto è stata una donna che, percorrendo un sentiero sopra via Mansueto a Genova, è caduta procurandosi una presunta frattura ad un braccio ed una lesione alla schiena. Data la vicinanza con la strada e la sicurezza del target, non si è arrivata la procedura di ricerca persona che coinvolge diversi enti. Raggiunta è stata stabilizzata dal personale del 118 e trasportata fino alla strada carrabile dai Vigili del fuoco.