Bimbo di 9 anni cade in dirupo; potatore soccorso da “Drago”

Questa mattina i Vigili del fuoco sono stati impegnati in due diversi soccorsi. Il primo, sul sentiero dell’Eremita in località Fontanegli, ha riguardato un ragazzino di 9 anni che è caduto nella scarpata a fianco del sentiero. Recuperato dall’accompagnatore, aveva comunque difficoltà a camminare. Identificata la posizione grazie a una applicazione di messaggistica, è stato raggiunto dai Vigili del fuoco insieme al 118. Il soccorso Alpino era in cammino per raggiungere la zona.

Il secondo invece ha riguardato un uomo che, durante operazioni di potatura, è stato colpito da un ramo. La caduta gli ha provocato la probabile frattura di alcuni arti. Il Capo Squadra dei Vigili del fuoco ha optato per richiedere l’intervento dell’elicottero Drago VF per il trasporto all’ospedale del ferito. Presente il 118.