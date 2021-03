Auto completamente divorata dalle fiamme

Dall’ufficio Relazioni Esterne dei Vigili del fuoco dela Spezia riceviamo e pubblichiamo

Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, per cause in corso di accertamento, è intervenuta nel Comune di Bolano (SP) in località Ceparana per incendio autovettura.Dalla sede spezzina si inviava una squadra composta da 6 unità VVF con APS (Auto Pompa Serbatoio) ed un ABP (Autobotte), giunti sul posto si provvedeva prontamente allo spegnimento delle fiamme che avevano coinvolto un’autovettura ed alcune sterpaglie nelle vicinanze.

Presenti sul posto la Polizia Locale del Comune di Bolano ed i Carabinieri del Comando Stazione di Ceparana.