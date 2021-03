Vernazza: imposta di soggiorno, istituito l’osservatorio

di Guido Ghersi

Il Comune di Vernazza, nelle Cinque Terre, vara un permanente osservatorio per la “tassa di soggiorno”, organismo che sarà chiamato a monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta, istituita allo scopo di finanziare gli interventi comunali per il turismo e la promozione turistica, culturale e sportiva dell’intero territorio comunale, ma anche per favorire interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni.

Dell’osservatorio ne faranno parte, oltre al sindaco, anche i membri delle associazioni culturali ed economiche e potrà formulare proposte correttive relativamente alla destinazione dei proventi.

Per aderire all’osservatorio, gli interessati dovranno inviare una e-mail a “protocollo@omune.vernazza.sp.it” entro martedì 31 marzo 2021.