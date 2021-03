da Facebook Comune di Sori

A causa sostituzione condotta idrica in località Cretti nella giornata di venerdì 19 marzo dalle ore 9 alle ore 13 verrà interrotto il servizio idrico in tutta la frazione da Cretti a Sussisa.

In caso di pioggia il lavoro verrà effettuato lunedì 22 marzo nello stesso orario.