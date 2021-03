Sestri: palestra di via Lombardia, ultimata la nuova copertura

da Facebook Comune di Sestri

È stata ultimata la nuova copertura della palestra di via Lombardia, nell’ambito del progetto di riqualificazione che trasformerà l’edificio in un piccolo palazzetto dello sport. Proseguono intanto i lavori di ampliamento del complesso, intervento reso possibile grazie ai finanziamenti ricevuti da Miur e Ges – Gestore dei servizi energetici a seguito del progetto presentato dal Comune per un totale di oltre 1,3 milioni di euro.

Obiettivo principe dei lavori è restituire la palestra perfettamente agibile e funzionante ai giovani utenti della scuola e delle associazioni sportive.