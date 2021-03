Riomaggiore: dighe frangiflutti, restyling in vista

di Guido Ghersi

A Riomaggiore, le dighe a difesa dell’abitato e quella di Manarola, nel 2018, hanno subito gravi danni; danni per cui il Comune, guidato dal sindaco Fabrizia Pecunia, per ripristinarle, si è affidata allo “Studioelb Ingegneri Associati” di Genova, che hanno stimato in 300 mila euro il costo dei lavori finalizzati alla ricostruzione della parte terminale della diga frangiflutti di frazione Manarola e in 150 mila euro per il ripristino della diga in località Fossola di Riomaggiore.

Per entrambe, il Comune potrà contare su fondi di protezione civile messi a disposizione della Regione Liguria, con l’Amministrazione Comunale riomaggiorese che contribuirà con poco più di 100 mila euro di propri fondi.